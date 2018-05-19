抗空污油煙也不放過 高市大型餐廳提前列管

環保局邀請專家輔導燒烤業者改善排煙。（記者蔡清華翻攝）

2018-05-19 14:47

〔記者蔡清華／高雄報導〕環保署5月17日預告「餐飲業空氣污染物防制設施管理辦法草案」，預計將於年底擴大列管全國餐飲業，高雄市早在去年5月1日已提前施行，針對燒烤、油炸料理所產生的油煙味加強管制，並規範餐飲業防制設施的管理及維護，每年削減PM2.5約7.4噸。

高市環保局指出，餐飲業油煙中含有細小微粒，亦為細懸浮微粒PM2.5的來源之一，因此為改善高雄市餐飲業所產生之空氣污染物及異味，去年已要求高雄市座位數達300個以上或作業面積達1000平方公尺以上的餐廳，應設置集排氣系統及空氣污染物防制設施，並維持設施正常操作。

自管理辦法公告以來，統計至今年4月底止，在列管的116家業者中，其空氣污染防制設備設置法規符合度由公告前的70.1%提升至97.4%，共有31家業者依規定增設各項空氣污染防制設備，其中包含著名的高雄圓山飯店、麗尊酒店、頤品大飯店、極鮮火鍋澄清店等。

比較環保署「餐飲業空氣污染物防制設施管理辦法草案」與「高雄市一定規模餐飲業空氣污染防制設施設置管理辦法」可以發現其用意均為改善餐飲業油煙污染及減少民眾陳情。

高雄市主要針對大型餐飲業者進行管制，且在防制設備之設置上亦有更嚴格之規範，環保局後續也將依照環保署餐飲業管理辦法要求，擴大列管對象，全面改善餐飲油煙污染。