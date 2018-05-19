中市北屯小巷道 將拓寬成8米路

中市府將拓寬北屯小巷道成8米路，改善交通及消防疑慮。（圖由中市府提供）

2018-05-19 14:53

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市北屯區平德路18巷狹小蜿蜒，通行不便、環境髒亂甚至有消防救災疑慮，台中市長林佳龍指示，將投入約413萬元經費，將小巷拓寬為8米雙向道路，讓地方交通更便利，強化周邊路網聯繫。

台中市府18日晚在北屯區大德里舉辦花博說明會，除向民眾介紹即將到來的台中世界花卉博覽會外，他指出，為健全北屯區交通路網系統，市府規劃平德路18巷拓寬工程。

林佳龍說，已與中華電信協調圍牆退縮，將工程及地上補償費一次編足，規劃將平德路18巷提升為8米雙向道路，3個月內即可動工，提供居民更安全便利的用路環境。

建設局長黃玉霖指出，台中市許多行政區因屬於早期發展區塊，居住人口稠密且巷道狹小，部分巷弄甚至無法通行，除影響通行便利性外，部份巷弄更出現汽機車隨意停放，除造成交通不便外，也常見民眾隨意棄置垃圾或堆放物品，造成周邊環境髒亂等民生問題。

此外，狹窄巷道通行不易也可能出現消防救災困難等疑慮。

黃玉霖指出，配合市長指示推動北屯區平德路18巷（平德路18巷17弄至平德路62巷）拓寬工程，工程長80公尺、寬8公尺，所需經費約413萬元，含工程費320萬元、土地暨地上物補償93萬元，目前正進行用地取得作業，預計5月24日進行測量、6月開辦地方說明會、7月動工。