會考數學科考題別出心裁 你的星座入題了嗎？

2018-05-19 14:31

〔記者林曉雲／台北報導〕國中教育會考第二節考數學科，教育部國教輔導團、高雄市大仁國中老師廖惠儀今天說明，今年考題取材生活化，老師們看到考題中有星座符號，還會想一下才知道是星座符號，但學生們可能一看即知考題出了「奇妙符號」，水瓶座、巨蟹座、雙魚座、天蠍座，考學生「線對稱」的概念，概念清楚作答不難，命題別出心裁。

北投國中老師林柏嘉說明，數學非選題已是第4年計分，今年仍是數學科最受關注的焦點，非選考兩題，機率統計首次在非選題中入題，討論在箱子裡抽球10次的過程中，已知前8次抽球結果，還有2球未知，對已發生的考統計，對未發生的考機率。

另一個非選題則以機器人設計活動的路徑需求為出發，探討在沒有測量工具下，機器人在方盒子裡走有三條路徑，學生如何運用數學來判斷第三條路徑的長短，此題有很多解題策略，例如可用對稱圖形和「三角形兩邊和大於第三邊」的概念即可完美解題。

林柏嘉老師表示，數學考題貼近現實世界，不是自己懂就可以，也要和別人溝通，整體難易適中，具鑑別度，平衡地評量學生計算能力與概念理解，題目概念如單一或基本時，需要做稍微多一點的計算，若需要做稍微多一點計算，如果需要多個概念之間作連結，只要有好的解題策略，透過簡單計算即可正確解答。

生活化考題包括：文具店買筆記本的可能單價問題，從銷售總額推論促銷傳單中特價價格的代數問題、從三種水果前後連比推論用了些水果打果汁，兩種不同價格的巧克力禮盒所衍伸出的購買組合與金額的問題等。