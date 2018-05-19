國中會考竹苗考區 2考生小違規將扣點

國中會考今、明兩天舉行，天氣炎熱，上午考試結束時，親友陪同考生用餐休息。（記者廖雪茹攝）

2018-05-19 14:18

〔記者廖雪茹／新竹報導〕107年國中教育會考今起兩天（19、20日）舉行，竹苗考區試務中心國立竹東高中表示，上午有2名考生，分別因嚼口香糖，以及考試結束鐘響畢經制止才停止作答等2起小違規。

竹東高中表示，竹苗考區共設14個試場，考生總計1萬6720人。今天上午第一節考社會時，苑裡高中一名考生，因考試結束鐘響畢，經制止才停止作答，該科將因違規扣點；另君毅高中一名考生則因應試時嚼口香糖，該科也將因違規扣點。

國中會考19日上午考社會及數學，下午考國文及寫作測驗，20日上午考自然、英語（閱讀）及英語（聽力）。

新竹縣政府教育處表示，新竹縣考場有5所高中職設置考場，分別為竹北高中、義民高中、竹東高中、關西高中、新竹高中等，共計5981名考生。

教育處表示，國中會考成績單將於6月8日寄發，為幫助莘莘學子志願選填，該處將在6月11日至6月22日，每日上午9點到下午4點半，提供學子及家長免試入學志願選填電話諮詢服務，電話是（03）551-8101#2888，協助學生與家長對生涯進路作適性的選擇。