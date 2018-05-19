國中會考數學科 中投考區253人缺考、8人違規

2018-05-19 13:52

〔記者佟振國／南投報導〕國中教育會考第2節數學科考試，中投考區253人缺考，並有8人違規，總計上午社會、數學科考試，已有20人違規，下午1時50分至3時考國文，3時50分至4時40分考寫作測驗，提醒考生注意時間及攜帶准考證應考，並避免違規。

中投考區試務中心表示，第2節數學科考試台中區缺考209人、南投區缺考44人，雖然一再提醒，仍有8名考生違規，其中2人攜帶穿戴式裝置（智慧型手環）應試，5人提前翻開試題本或提早作答，還有1人攜帶具量角功能的直尺進場，均將依違反試場規則處理。