又見「山神級」百步蛇 網驚呼：長這麼大很罕見

民眾目擊百步蛇體型相當壯碩。（擷取自臉書社團「台中小鎮-東勢大小事（大台中地區）」）

2018-05-19 14:13

〔即時新聞／綜合報導〕夏天將至，又到了蟲蛇活躍的時節，有民眾日前在台中和平山區路旁發現1條大型百步蛇，錄影上傳後引發熱論，不少人震懾於牠巨大的體型，紛紛留言驚呼「果真是山神」。

網友在臉書社團「台中小鎮-東勢大小事（大台中地區）」上傳影片，畫面中一條體型粗壯的百步蛇在路旁緩慢移動，不時挺起上半身靠向一旁的水泥護墩，似乎在找尋離開馬路的方法。只見牠在一陣探索後，最後終於找到出路，順利重回山林。

影片登出引發熱論，網友們紛紛留言讚說「長這麼大真的好罕見」、「好讚啊，這個少見了」、「好美的菱形紋路」、「跟原住民的圖騰一模一樣」、「勇氣十足的拍攝任務，真的很美的身形」、「山神大人」。

此外，上傳影片的網友也在影片下方留言說，很高興百步蛇的保育相當成功，強調雖然這種蛇毒性很強，但基本上很少傳出遭毒蛇咬傷致死案例。他說，除非人類刻意去侵犯這些蛇類，否則蛇其實是很膽小、害羞的動物，就算攻擊性強也只是在保護自己，平時聽到人接近的聲響牠們往往會直接聞風而逃，並不會主動追擊人類。

百步蛇又名尖吻蝮，是一種排毒量大、攻擊性與毒性都很強的大型蛇類，被視作亞洲最危險的毒蛇之一。台灣原住民中，排灣族與魯凱族均崇拜百步蛇，其中排灣族更將其視作山神的化身，這也是為什麼會有熱愛蛇類的網友們一看到影片，便不約而同將其喚作「山神」。