傳承藺編技藝，行政院中辦、客委會苑裡辦教學。（記者蔡政珉攝）

2018-05-19 13:18

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕行政院中部聯合服務中心、客家委員會辦理「2018中臺灣藺草手編百年技藝傳承活動」活動，今天邀請由年輕藺編工藝師組成的藺子工作室在苑裡鎮心雕居教學，教導參與民眾藺編技巧，希望推廣藺編技藝。

行政院中部聯合服務中心副執行長吳宜臻表示，藺編是屬於苗栗縣海線苑裡、通霄的傳統技藝，去年曾與客家委員會在苑裡鎮山腳社區舉辦相同活動，反應相當熱烈，也得到良善回饋，所以今年繼續辦理，除了今天在心雕居舉辦首場活動，之後陸續在苗栗縣、台中市舉辦5場活動，擴大舉辦，希望推廣藺編技藝之美，延續百年傳統老手藝。

藺子工作室的專業老師廖怡雅說，很高興透過舉辦活動讓更多人接觸藺編技藝，畢竟藺編技藝逐漸失傳，需要更多努力重新發揚。雖然舉辦短期活動難以完全教導參與學員藺編的技巧，畢竟藺編需要不少時間練習，但是能夠發揮到推廣、宣傳的效果，也是美事一樁。

今天參與的學員除了苑裡鎮在地鄉親，也有不少來自外縣市的民眾前往體驗，有些人完全沒接觸過藺編，開心地說希望編織出屬於自己的作品。

有些民眾說以前曾經接觸過，但是隨著時代變遷已經1、20年沒接觸，這次能夠重溫年輕時的技藝，重新學習，自己內心同樣悸動不已。