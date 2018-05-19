台東早產兒回娘家 闖關high翻天

台東馬偕醫院早產兒與家長們回娘家。（記者王秀亭攝）

2018-05-19 12:37

［記者王秀亭／台東報導］近60名早產孩童與家長今天「回娘家」，在台東馬偕醫院分享育兒心路歷程，更透過闖關活動，親子們一起玩遊戲，增加互動、了解早產兒的照顧知識。

「最怕聽到機器嘟嘟叫聲。」陳柏均看著已4歲的兒子，仍難忘照顧早產兒的艱辛歷程，陳柏均說，懷孕24週兒子提前到來，當時只有比手掌再大一點點，機器嘟嘟聲代表寶貝血氧下降，無法脫離氧氣喝奶，不斷為兒子加油打氣，出院後的照顧又是一大挑戰，還好東馬成立早產兒臉書社團，醫師、家長分享照護經驗，度假艱辛照顧期。

台東馬偕醫院副院長白明忠表示，該院78年設置新生兒加護病房，是縣內台唯一兒科重症病房，平均每年救治約10至12位出生體重不到1500公克的極低體重早產兒，其存活率達90%至95%以上，去年東馬接生278名新生兒，早產兒就佔了63名，比例達22.6%，為讓早產兒家庭彼此交流，睽違15年的早產兒回娘家活動再度舉辦。

東馬小兒科醫師陳佳慧表示，台東近年早產兒比例為11.25%是全國各縣市最高，推究原因與台東幅遠狹長，偏鄉孕婦早產知識薄弱，即使有早產徵兆，也因交通不便，無法適時安胎，亦有部分早產家庭礙於需照顧人數眾多，難立即就醫。

東馬特地頒贈「小小勇士」獎，鼓勵出生體重低於1500公克的35位小小勇士，隨後安排特別體檢、親子共讀「愛的照相館」打卡牆等闖關關卡，讓親子留下美好回憶。

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