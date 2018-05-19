驚覺戴資穎實力這麼強！這一幕讓電視前的蔡英文好驚訝...

蔡英文在臉書分享對體育電競產業的心得，並將於明日透過網路直播和網友互動。（圖片擷取自「蔡英文 Tsai Ing-wen」臉書）

2018-05-19 13:37

〔即時新聞／綜合報導〕執政將滿兩週年的總統蔡英文，明日會透過網路直播進行沃草「2018總統給問嗎」活動，小英則在今日搶先於臉書上分享她對於「體育電競」的想法，還提到一次在觀賞球后戴資穎比賽的趣事。

影片中，被問到「總統是否會看體育台」的問題，蔡英文表示，她很多比賽都會看，但最讓她印象深刻的，是一次準備觀賞戴資穎出賽時，立法院同時在審查重要法案，她便決定先等審查進度告一段落，再回頭來看小戴的比賽。結果再從立院頻道轉回體育台時，發現戴資穎的比賽結束了！那時她驚覺，原來小戴的實力是那麼地強，可以在如此短的時間內結束比賽，對她留下深刻印象。

談到電競產業，蔡英文說，社會上過去對電競可能有些負面影響，但她希望，能夠以總統的身分將這個印象修正回來，提到先前曾參觀閃電狼總部，並試玩了「英雄聯盟」這款遊戲，認為選手就如同運動選手一樣，需要經過專業的訓練才能達到高水準，政府也著手修法，將電競視為運動，藉此提升電境產業的發展，也能夠讓更多選手有更好的資源環境在國際展露頭角。

至於外界最關心的體育改革成效如何，蔡英文提到，許多民眾都認為改革速度不如預期，她強調，政府在處理的是一個累積數十年的問題，改革的力道固然要加大，但也希望外界能夠共同參與各項體育電競議題，讓這塊領域能夠發展更迅速、健全。