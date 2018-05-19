搭鳳山假日文化公車 遊古城嚐美食

2018-05-19 11:33

〔記者黃佳琳／高雄報導〕鳳山好吃又好玩！高市文化局推出「鳳山假日文化公車」，即日起到9月底前只要搭乘鳳山假日文化公車，在票券上蓋滿3個站點的戳章，就能在沿線五個店家享受美食或折扣。

文化局長尹立表示，鳳山是一座充滿歷史韻味的古城，為了便利外地來的遊客能參觀散佈在鳳山城內的各處文化景點，文化局於101年推出鳳山假日文化公車，搭配位於大東文化藝術中心的鳳山歷史教室，串聯起包括大東文化藝術中心、鳳儀書院、鳳山火車站、平成砲臺、澄瀾砲臺、兵仔市、鳳山龍山寺等7個站。

鳳山歷史教室設有展示與影片介紹，並有專人駐點導覽，此外文化公車上配置有隨車導覽員，每張票價50元，可於當日不限次數上下車，每班次相距約30分鐘。

尹立指出，南部天氣炎熱，推出文化公車就是希望讓遊客可以搭乘有空調的交通工具悠遊於各景點，而且最大的特色是隨車導覽員妙語如珠的介紹，導覽員如何運用有限的時間推薦遊客下車參觀也是功力所在。

文化局表示，文化公車結合文化觀光與鳳山美食，每年都會與沿線的店家合作，推出集章嚐美食的活動，文化公車沿線7個站都各自有具特色的戳章，只要收集其中3站的戳章就能參加活動，今年有包括吳記餅店、草地人豆花、中華讚鹹酥雞、弄咖啡、早•迷鹿等5店家參加活動，歡迎民眾搭乘。詳情可以上文化公車官網或鳳山歷史教室（07）745-2639。