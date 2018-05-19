國中會考今登場 上傳虐待動物影片違法入社會領域考題

2018-05-19 11:36

〔記者林曉雲／台北報導〕國中教育會考今早登場，今年有23萬名考生應考，首節考社會領域的地理、歷史及公民，第11題結合生命教育議題，上傳虐待動物影片違法入題，教育部輔導團新北市福營國中老師卓旻寧說明，政府立法制裁虐待動物的違法者，但縱使制裁施虐者，也無法挽救被虐動物的生命，這題是要考學生對於事件的理解，要學生回答題目要突顯的主旨，答案選項包括媒體識讀、流浪動物有環保問題、上傳影片涉及萬物生命應該被尊重等等。

新北市中平國中地理老師賈生玲說明，第55題是藉由我國居民身份證第一個英文字母代表戶籍所在的縣市，在縣市合併改制之後，台中縣、台南縣、高雄縣因合併而使原代表的英文字母碼消失，學生須透過地圖分析2018年新生兒的身分證統一编碼可能繼續使用所對應的縣市位置。

賈生玲表示，考生只要掌握學科核心概念，具備社會科基礎閱讀理能力並能轉譯，分析圖表資料即可作答，今年閱讀量仍很大，命題結合生活經驗，圖表轉譯能力亦非常重要，以第32題為例，以某區域等高線地形圖，評量圖中甲乙丙丁四處地形若大規模崩塌，對建置在河流上的水庫影響最大，考生即須判讀圖表作答。

另，首節考試到考率98.98％是近年最高；教育部主秘朱楠賢表示，今天天氣熱，提醒考生多喝水。