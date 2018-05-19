居仁國中考場「解題區」 老師坐鎮助考生最後衝刺

2018-05-19 10:36

〔記者蘇孟娟／台中報導〕國中會考今日登場，考場學生莫不把握最後時間衝刺，台中市居仁國中特地在考生休息區開闢「解題區」，讓學生把握最後一刻找老師求救釋疑，上午第2節數學科考試前解題區擠滿學生聽老師最後「開示」；學生說，實在太緊張了，不知從何下手準備，乾脆聽老師解題，有助專注。

居仁國中今年考場設在台中家商，上午9點40分完成第一節社會科考試後，考生可休息到10點20分再進考場拚第二節數學科考試，不少考生均把握休息時間做最後複習。

居仁國中考量學生可能在複習時臨時發現問題，若沒有人及時釋疑，恐讓學生更顯緊張，特地在考生休息區設「解題區」，請出各科老師坐鎮，隨時幫學生解答疑慮，或加強心理建設。

數學科屬平時累積功力驗收的科目，考生考前的複習也多有無從下手之感，「解題區」極具人氣，甚至不少人複習到一半跑來求救，學生搶著請老師幫忙解答卡關的題目，有的學生也跟著前去聽解題。

面對學生的問題，老師多半會先引導讓學生陳述觀念，發現學生邏輯不順時，再針對學生的「盲點」開釋，然後再抓緊時間複習相關概念。

有找老師釋疑的學生說，反正數學要複習的範圍太大，加上緊張心慌，實在不知從何複習起，找老師問問題有助專心不胡思亂想，「真的很有幫助」；另有學生說，萬一獲老師及時釋疑的題目真的考出來就「賺很大」。

居仁國中說，各科考試前「解題區」均會派各科老師坐鎮，隨時提供學生考前指導，盼穩定考生心情。