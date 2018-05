英特爾科展成績揭曉 10名學生為國爭光

2018-05-19 10:28

〔記者林曉雲/台北報導〕2018年美國英特爾國際科技展覽會傳回捷報,我國10名學生大放異彩、為國爭光!

科教館選拔14名學生共8件作品,代表我國參加素有科學奧林匹亞之稱的「2018年美國英特爾國際科技展覽會,今年共有81個國家、近1800位學生參賽,在經過激烈的競爭後,我國10名學生從眾多參賽者中脫穎而出,於台灣時間5月18日晚上10時在美國賓州匹茲堡 (Pittsburgh)頒獎典禮中,展現豐碩成果,在國際舞台上發光發亮。代表團預定於5月23日凌晨返抵國門。

得獎者中,自學生顏伯勳和嘉義縣私立協同高中學生李尚融,以「Design and Implementation of a spherical Induction Wheel Motor in Electric Vehicle」作品獲大會工程學科二等獎。

科教館館長陳雪玉表示,顏伯勳以自學方式專研喜歡的領域,2人合作獲得大會二等獎,成為我國近年來首組自學生與學校學生共同合作,代表台灣參賽並獲獎的作品,能在世界頂尖的高中生中脫穎而出,相當不容易。

此外,國立嘉義高級中學學生楊承叡、許瀚元和王昱淇同學透過跨年級的合作(高三及高二)以「奈米氣泡水溶液導電度的測量與應用」作品獲大會物理學科三等獎。

北一女中學生張捷嵐和張捷筑雙胞胎姊妹,則以「新激發複合體的設計與研究」獲大會化學科四等獎。

北一女中學生邱薏安以「CHST11基因表現量對於肺癌細胞產生上皮間質轉化(EMT)之影響」作品獲大會生物醫學與健康科學科大會四等獎。

國立台灣師範大學附屬實驗高級中學學生王凱和江佶龍以「永恆的旋轉木馬」作品獲大會特別獎—美國數學學會榮譽獎。

陳雪玉表示,今年2月舉辦「台灣國際科學展覽會」選拔出學生代表,他們在出國前不斷自我精進與學習,在國立台灣師範大學生命科學系轉譯醫學實驗室林榮耀院士及多位教授的協助及指導下,從研究方法及科學專業內容,到英語口語表達的挑戰、認識國際禮儀等的培訓,使得學生們進入國際舞台能更自信展現自己的作品。今日亮麗的成績,除了學生的努力,更要感謝多位教授不辭辛勞的協助。

依「參加國際數理學科奧林匹亞競賽及國際科學展覽成績優良學生升學優待辦法」,教育部發給獲大會二等獎者新台幣10萬元;三等獎及四等獎者新台幣5萬元。