這樣還要不要救？ 「電電貓」四肢全截肢惹議

誤觸高壓電致四肢受重傷的「電電貓」已於15日進行四肢截肢手術，有網友看了照片於心不忍，認為救援方不該硬救。（圖擷取自臉書粉絲專頁「電電貓"Hope"（希望）誤觸高壓設備遭電撃［住院中］」）

2018-05-19 12:19

〔即時新聞／綜合報導〕面對身受重傷需四肢截肢的動物，若考量日後生活，到底該不該考慮將其安樂死？

網友在臉書上PO文指出，月初有隻小貓誤觸高壓設備遭電擊致四肢重傷，被民眾發現後送往獸醫院積極治療，發現者隨後在臉書創立「電電貓」粉絲專頁，逐日更新相關資訊。由於小貓四肢傷勢過重，15日晚間進行四肢截肢手術，手術過程十分順利，但術後拍下的照片卻令人揪心。

照片顯示，電電貓四肢都遭到截肢，只剩下部分殘根，由於牠受傷後一度拒絕進食，體重掉了許多，加上身上包裹層層紗布，讓民眾看了直呼像尊「木乃伊」。該粉專近日坦言，以電電貓的狀況，要做符合的義肢相當不易，若去國外訂做，又貴又不方便，希望能有3D列印相關背景的民眾提供幫助。

電電貓的狀況在臉書及PTT上引發熱論，網友反應相當兩極，有人認為，四肢全截肢導致「電電貓」日後不能自由移動，只能滾來滾去，跟植物人沒兩樣，批評救助者只是在滿足自己的愛心，卻沒有考量到貓咪日後的生活會有多艱辛。還有人表示，該粉專成立後募得善款卻不提供給領養人，質疑是否利用民眾滿滿的愛心行斂財之實，要求該粉專出面說明。

對此，收養電電貓的翁姓獸醫昨天在粉專PO文回應，自己過去十幾年都在照料四肢有殘缺的貓狗，「毛小孩平均手腳數目是3」，自認有能力也有專業可以負責電電貓的後續醫療，她接著舉日本知名作家乙武洋匡為例，認為四肢遭截除仍有機會過著人人稱羨的生活。至於民眾質疑斂財的部分，她表示會在療程告一段落後公開捐款明細及流向，承諾屆時若有剩餘款項，將全數捐至流浪動物救助基金。

然而，收養人的回應仍引發正反雙方熱論，有人認同她的做法並留言給予支持，不過也有網友表示無法接受，雙方持續在粉專上筆戰，至今仍未止歇。