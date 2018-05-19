昨飆37.4度史上第2高溫 吳德榮這樣解釋...

台北昨天飆出37.4度高溫，為歷年5月第2高溫。（資料照）

2018-05-19 10:00

〔即時新聞／綜合報導〕台北昨天中午12時許飆出37.4度高溫，刷新今年高溫紀錄，更創下歷年5月第2高溫紀錄，氣象專家吳德榮解釋，這是由於目前籠罩全台的暖氣團較前一天再回暖1度多，加上相同的「短波輻射增溫」，所以才出現罕見高溫。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄刊文指出，今起至下週二各地為晴朗炎熱的天氣型態，中午前後高溫將升到34度至36度左右，部分地區更有可能出現37度高溫。他說，目前白天已炎熱如盛夏，民眾應慎防中暑及熱傷害。

吳德榮進一步表示，未來這幾天午後雲量增多，山區有局部短暫陣雨或雷雨，東半部偶爾也有受影響的機率，今天白天北部氣溫約在25至36度、中部25至34度、南部26至35度，至於東半部地區則在25至34度左右。

至於民眾關心下波鋒面何時抵達，吳德榮指出，各國模式現已漸趨一致，認為鋒面將於下週三（23日）抵達，各地會稍轉濕涼。他說，最新模擬結果顯示，接下來這波鋒面其結構並不強，且是移動性的，不過他也強調，梅雨季的鋒面不穩定性很高，偶爾會伴隨冰雹、雷擊等劇烈天氣，提醒民眾仍應保持警覺。