國中會考今登場 高溫34度、留意午後雷陣雨

今天各地大多還是以多雲到晴的天氣為主。（資料照）

2018-05-19 07:23

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（19日）各地天氣多雲到晴，但午後雷雨範圍增加，北部及東半部平地也有機會出現局部的午後雷陣雨。國中教育會考今、明登場，提醒考生注意炎熱天氣以及午後雷雨。

國中教育會考今、明登場，今天考社會、數學、國文及寫作測驗共4節，明天考自然、英語（閱讀及聽力）共2節。氣象局提醒考生多補充水分避免中暑，午後山區及北部、東半部平地易有雷陣雨發生，出門時記得帶把傘備用。

氣象局表示，今天各地大多還是以多雲到晴的天氣為主，但台灣上空太平洋高壓的強度減弱，因此午後雷雨的範圍將會增多，除了各地山區外，北部及東半部平地也有機會出現局部的午後雷陣雨，入夜之後東半部沿海地帶也容易有局部短暫陣雨。

溫度方面，各地高溫仍有31、32度以上，西半部及東北部可來到33、34度左右，中午前後紫外線指數偏高，容易達到過量或危險級。

氣象局預估，週日至下週二白天（20日至22日）各地大多仍為多雲到晴，午後在各地山區及北部、東半部平地有局部短暫雷陣雨，另外入夜後東半部沿海地帶也有局部短暫陣雨。

白天各地高溫都在31、32度以上，西半部更可以來到34、35度，其中下週一、下週二東南部地區有焚風發生的機率，且中午前後各地紫外線指數容易達到過量或危險等級。

空氣品質部分，19日清晨至上午為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒，午後因紫外線較強，光化反應作用致臭氧濃度偏高。北部空品區為「橘色提醒」等級，局部地區可能達「紅色警示」。

竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門地區為「普通」等級；宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級。

國際都市氣象：

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美洲

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中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 29 ~ 37 29 ~ 37 31 ~ 35 28 ~ 35

今日各地天氣概況。（圖擷取自中央氣象局）

各地紫外線預報概況。（圖擷取自中央氣象局）