05/19 各報重點新聞一覽

2018-05-19 07:02

自由時報

街頭性騷 雙北1天半1件

雙北市街頭隨機性騷擾、公然猥褻案件愈來愈多！警方統計，以去年來看，台北市加新北市，平均一天半發生一件，造成大台北都會「處處有狼蹤」亂象，也成為網上熱議話題；最近就有三重住戶在臉書社團發文，表示聽聞三重多次出現襲胸狼，但住家巷弄沒有監視器，很擔心受害，另有人說報案後至今無消無息。

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丹參 可降體脂、體重

肥胖是許多健康問題根源之一，台北醫學大學研究團隊發現，利用中草藥「丹參」萃取物可有效將導致肥胖的「白色脂肪（WAT）」轉化為容易燃燒代謝的「棕色脂肪（BAT）」，有效降低體脂肪和體重。

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印度越南設據點 新南向再奏捷

蔡政府的新南向政策再奏捷，據透露，我政府經與印度官方洽談，台灣與印度將合作設立綜合農業示範區，在印度種植當地的農作物，今年六月雙方技術團隊將進一步洽商細節，同時台灣也將與越南合作在胡志明市郊區設立一個高科技農業園區。新南向農業合作的重要策略目標之一，是台灣要扮演亞洲區域農業的領頭羊。

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蘋果日報

豪奢月子中心 爆股權大戰 貴婦控名媛吞14億

舞台上光鮮亮麗，名媛胡白玫近期卻捲入一宗投資糾紛，一對新加坡富商夫妻向《蘋果》投訴，指控遭胡女及其夫婿京倫集團董事長李俊琳坑騙14億元；其中，2013年出資3億5千萬元，和李俊琳夫婦合資成立英倫產後護理之家，雙方各佔一半股份，但生意不錯的月子中心一直沒有獲利，來台查帳才驚覺該中心竟變成李名下的京原公司持有，「等於出了錢，卻什麼都沒有」。

綠拱陳菊搶北市 忙應付攻擊 柯哭了

才與民進黨分手柯文哲就哭了。民進黨日前決定自提台北巿長候選人，基層力拱總統府秘書長陳菊出戰，而閣揆賴清德也被點名。選戰傳言紛擾，柯昨出席北市斯文里三期拆除工程暨新廈命名典禮，致辭時兩度哽咽，強調「政治就是解決人民生活大小事情」，應「把多一點時間拿來做事」，但他自認「沒辦法」，因「最近花太多時間去應付各式各樣的政治攻擊」。

聯合報

露營區、農場竊佔國土 全台搜索約談71人

全台各地露營區、觀光農場、民宿林立，不少業者涉嫌占用國有土地或涉及濫墾，危及國土保育。調查局前天鎖定四十一家業者，動員十七個外勤處站，全台同步搜索，約談七十一名涉嫌濫墾及竊佔國有土地業者，釐清是否有人謀不臧。

大馬版海角7億 納吉住處搜出大批名牌包、現金

馬來西亞警方十七日深夜突擊搜索前總理納吉位於吉隆坡的兩處住所，搜索行動持續至十八日晚間尚未結束，查扣大批名牌包及現金，應與他涉及的「一馬發展公司」（１ＭＤＢ）弊案有關。馬國反貪汙委員會同日對納吉發出傳票，要求他廿二日接受訊問。

中國時報

慘虧5億 白木屋閃電停業

擁有21年歷史的白木屋蛋糕，昨（18）日宣布1周內停工停業。4年前大手筆入主白木屋的景岳生技董事長陳根德表示，白木屋一個月虧1千萬元，累虧近5億元，考量虧損可能擴大，決定先「止血」，未來會持續尋找合作夥伴，若條件技術符合，希望繼續經營品牌。

查違法露營區 鎖定25業者約談71嫌

交通部觀光局公布全台濫墾山坡地經營露營區、觀光農場，各界關切國土遭濫墾問題，調查局動員17個外勤處站近200名調查人員，在全國同步查緝違法經營露營區、非法占用國有或國家公園土地、濫墾山坡地及破壞水土保持案件，鎖定25家業者、宗教團體，搜索業者營業處所8處，並約談71嫌犯到案。