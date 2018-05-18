「藍眼淚」怎麼拍？ 金門攝影達人：Give Me Five

金門攝影學會理事長許進西在慈湖拍下的藍眼淚。（許進西提供）

2018-05-18 23:37

〔記者吳正庭／金門報導〕藍眼淚要怎麼拍？金門攝影學會理事長許進西今天（18日）分享攝影心得，透露拍照時簡單的入門款「Give Me Five」，只要快門5秒鐘，調高ISO值（感光度），很快就能「追淚」！

許進西應邀在金門縣文化園區管理所「驚艷金門．藝見大師．藍眼淚」攝影分享交流座談會，與平時多在夜光中見面的「淚友」，首次在光天化日下面對面，搭配藍光美圖，座談在輕鬆的氣氛下進行。

金門今年藍眼淚大爆發，出現時間比馬祖還早，以致許進西去年開設的「金門藍眼淚」臉書社團，今年再湧進不少「追淚一族」加入，許進西現場一一解說自己和社員追淚的照片，。

身為社團管理員，也是金門攝影學會理事長的許進西，先以大家最容易上手的手機拍照為例，只要「Give Me Five」，把手機或相機的快門調整到5秒鐘，ISO值（感光度）盡量調高，應該都能拍到藍眼淚，「當然！光圈值越大也越有助於拍照」、「

如果光圈夠大，使用「光圈先決」也可。

許進西說，如果拍攝的地點是在岩岸，快門可以放慢一點如果拍的是沙岸地形，建議快門不要太慢。他說，想要知道這個地點有沒有藍眼淚？「只用腳撥一撥，只要有藍色就是了」。

許進西說，總之，光圈、快門的相對值可以多加練習，多利用腳架、增加穩定度，就算初學者，也非難事。

常背著相機獨自穿梭於各海邊的許進西說，除了最早發現藍眼淚的成功海灘，慈湖、峰上、南石滬等地，都有機會發現「藍眼淚」、「星砂」，希望社員互相切磋，把金門的夜世界拍得美美的，「誰說金門的夜晚很無聊」？