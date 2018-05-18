段考題目挨轟物化女性 景美國中：出題、審題均為女老師

日前台北市景美國中的國文段考考題中，出現「女人使用說明書」，將女人描述成產品，引發網友痛批考題物化女性。今校方回應「出題、審題教師都是女性，不會有物化女性的觀念。」（圖擷自Google地圖）

2018-05-18 23:25

〔即時新聞／綜合報導〕日前台北市景美國中的國文段考考題中，閱讀測驗部分以「女人使用說明書」為題，將女人描述成「可重複使用」的產品，引發網友痛批考題物化女性。今（18日）校方向媒體回應，在選題方面確實有欠考慮，將會對所有學生詳細說明、宣導正確的性平觀念。不過校方竟稱，「出題、審題教師都是女性，不會有物化女性的觀念。」

16日有網友透過PTT貼出景美國中的國文段考試卷，指出考題中閱讀測驗的部分以「女人使用說明書」為題，將女人作為一項產品來描述。文章稱，產品的特點是「外表文弱、內心溫柔、體積嬌小」，且「可重複使用、使用壽命長」等，而男人負責「安裝與使用」作為產品的女人，文章中更提醒要注意每件產品中所附帶的「虛榮、撒嬌、趕時髦、花錢如流水」等系統設定。

物化女性的考題引發網友們留言痛批「標準的物化、性別刻板印象、性別歧視」、「噁心的題目，看了很生氣，我要高調」、「這內容實在太誇張了 自以為幽默嗎？」

據《上報》報導，對此，景美國中在校內討論會後向媒體回應表示，由於該年級近日教到《木蘭詩》，文中強調女性堅毅形象，出題教師希望能讓學生延伸閱讀，因此選了這篇具女性「奉獻家庭」特質的文章，但有欠考慮。

學校更稱，「出題、審題教師都是女性，不會有物化女性的觀念。」表示將對學生詳細說明、宣導正確的性平觀念，未來也會避免以爭議素材命題。北市教育局則回應，辦理性平增能研習時，會再訓練出題教師，以強化他們的性平概念融入學習規劃及性平專業知能。