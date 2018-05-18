5/18 大樂透、雙贏彩、今彩539頭獎 均摃龜！

2018-05-18 22:56

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（5月18日）開獎的第107000044期大樂透、第107000023期雙贏彩及第107000119期今彩539，頭獎均摃龜。

第107000044期大樂透中獎號碼為「01、11、36、38、41、42，特別號：48」頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共58注獲得，每注可得7萬9013元；肆獎共166注獲得，每注可得1萬7747元；伍獎共4204注獲得，每注可得2000元；陸獎共4689注獲得，每注可得1000元；柒獎共4萬8112注獲得，每注可得400元；普獎共7萬4431注獲得，每注可得400元。

第107000044期49樂合彩中獎號碼為「01、11、36、38、41、42」，四合共4注中獎，每注可得20萬元；三合共83注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3693注中獎，每注可得1250元。

第107000023期雙贏彩中獎號碼為「03、09、10、11、12、13、14、16、17、18、20、21」，頭獎摃龜；貳獎共34注中獎，每注可得10萬元；參獎共1035中獎，每注可得500元；肆獎共1萬1921注中獎，每注可得100元。

第107000119期今彩539中獎號碼為「09、12、16、29、35」，頭獎摃龜；貳獎共177注獲得，每注可得2萬元；參獎共6212注獲得，每注可得300元；肆獎共6萬5691注獲得，每注可得50元。

第107000119期39樂合彩中獎號碼為「09、12、16、29、35」，四合摃龜；三合共143注中獎，每注可得1萬1250元；二合共6445注中獎，每注可得1125元。

第107000119期3星彩中獎號碼為「228」，正彩共78注中獎，每注可得1萬2500元。

第107000119期4星彩中獎號碼為「3912」，正彩共7注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」