嚴選分級 龍崎綠竹筍成功搶進北部市場

龍崎區農會的綠竹筍分為9級，全力推廣。（記者吳俊鋒攝）

2018-05-18 22:30

〔記者吳俊鋒／台南報導〕去年入冬以來，台南降雨偏少，引爆乾旱危機，導致山區知名的綠竹筍產季延遲，雖然目前採收量還有成長空間，龍崎農會仍全力嚴格分級，共同運銷，已順利搶進北部市場，並建立口碑，且將透過評鑑比賽，推廣優質的在地特色。

農會也將於本月26日舉辦綠竹筍評鑑活動，透過觀摩、交流，更精進栽培技術，3個蔬菜產銷班都有報名，迴響熱烈。

參賽班員共46位，將分2階段進行，農藥殘留抽檢合格者才能晉級，驗證龍崎綠竹筍的安全品質，再邀請各專家、學者擔任評審，就外觀、色澤、甜度、柔嫩性等進行給分。

龍崎區農會總幹事余秀聯指出，共同運銷的綠竹筍分為9級，除了搶攻台北果菜市場之外，也與加工廠合作，物盡其用，成功提升產銷班員的收益。

1至6級用來運銷供貨，農會也與南部知名的如記食品簽約，收購7、8級的綠竹筍，做為關東煮料理之用，去年試辦了35公噸，口碑不錯，因此繼續合作。

龍崎區農會秘書董永章則表示，今年綠竹筍產季延遲約半個月，雖然收成較少，但行情穩定，尤其共同運銷推動逾20年，在台北果菜市場的平均拍賣價格不斷攀升，每公斤已突破百元，品質深獲肯定。