核心產品發表 嘉藥師生團隊展創意

師生團隊推出花形饅頭、彩虹刈包，創意烘焙令人矚目。（記者吳俊鋒攝）

2018-05-19 00:03

〔記者吳俊鋒／台南報導〕為促進產學合作、企業媒合與技術移轉等，嘉南藥理大學舉辦2018核心產品發表暨智創論壇，師生團隊聯手展現成果，在烘焙作品上，有取材自然植物的花形饅頭、彩虹刈包，以及結合紅藜、紫薯、火龍果製成的吐司，創意深受矚目；評選後，由「加水站消毒裝置」、「狼尾草花青素微酵飲」、「流體化床草酸鹽結晶回收技術」，以及「達特黃」等作品，各獲得金牌。

嘉藥的這項競賽，今年已邁入第12屆，此次參展作品將近百件，涵蓋了藥粧、料理、銀髮產業、文化創意、資訊科技與環境永續領域等類型，成果多元豐碩。

除了成果發表之外，嘉藥的智創論壇，則是邀請各界參與，一起研討「智慧生活產業新商機」，如何落實科技，帶動發展。

評選後，資訊管理系的「達特黃」新生兒黃疸篩檢行動裝置應用程式、環境資源管理系的「加水站消毒裝置」、「流體化床草酸鹽結晶回收技術」，以及保健營養系的「狼尾草花青素微酵飲」等，各獲得金牌。

校長陳銘田表示，政府倡導「五加二」創新產業、實現「智慧台灣」的政策，契合嘉藥發展與民眾生活切身相關的「樂活服務」，人才培育刻不容緩，也是全力推動的目標。