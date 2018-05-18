感念祖先設計桃園神社 春田家族捐款60萬元日幣

桃園神社是台灣地區保留完整的神社之一，當初是由日本人春田直信設計，他的子孫在市府邀請下參觀神社。（記者謝武雄攝）

2018-05-18 23:07

［記者謝武雄／桃園報導］位於桃園區虎頭山的桃園神社是台灣地區保留完整的神社之一，神社當初是由日本人春田直信設計、監造，為紀念先人，春田家族捐款日幣30萬元作為維護、修繕之用，另以春田建設株式會社名義，捐款日幣30萬元給即將入祀忠烈祠的敬鵬大火殉職消防員家屬；捐款儀式今天在桃園神社舉行，市長鄭文燦說，桃園神社是台灣留存最完整日式神社，很高興春田家族前來參觀。

此次參訪行程是透過駐日代表謝長廷協助，聯繫春田直信的後代，其中「春田建築株式會社」會長春田直明、社長春田直人分別為春田直信的兒子及孫子，春田家族至今仍然從事建築業，春田直明特別與公司員工一同來台，鄭文燦也陪同一同參觀桃園神社。

鄭文燦說，桃園忠烈祠的前身為「桃園神社」，西元1937年由桃園郡役所庶務係吏員春田直信設計、監造，並於隔年完工，1994年被指定為國定古蹟，桃園升格後更名為「桃園忠烈祠暨神社文化園區」，如今桃園神社是台灣留存最完整的日式神社，有豐富的文化與歷史意義，對於設計者的後代來說，更有著深刻的情感價值，期盼讓桃園神社發揮文化、歷史及觀光價值，促進台日之間的交流。

春田直明則感概的表示，看到桃園神社保存的這麼完整，可以感受市府的用心，而這座神社是他父親設計、監造，看到父親生前作品更是感概良多。