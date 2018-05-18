為國爭光 一銀贊助20萬凌雲國中曲棍球隊旅費

2018-05-18 22:07

〔記者盧冠誠／台北報導〕第一金（2892）旗下第一銀行長期支持與贊助體育活動，在得知「桃園凌雲國中曲棍球校隊」訓練經費不足、球員多來自經濟弱勢家庭後，於2017年贊助該隊曲棍球棍及訓練球具，今年再贊助全新比賽隊服及國外比賽經費20萬元，協助該隊赴美競技，一圓夢想。

第一金暨一銀董事長董瑞斌並特別前往桃園鼓勵這群偏鄉的曲棍球小將，希望他們為國爭光，桃園市鄭文燦市長也頒發感謝狀，感謝一銀提供球隊最實際的幫助，力挺台灣體育發展。

董瑞斌表示，凌雲國中曲棍球校隊屢獲佳績的背後，除了隊員努力不懈，還有教練辛勤的付出與培訓，一銀希望讓偏鄉的孩子們能夠無後顧之憂，全心投入訓練及比賽，期許隊員在國內外賽事發光發熱，未來也能回饋社會，傳承體育實力，延續愛的循環。

「桃園市凌雲國中曲棍球校隊」逾半數隊員來自原住民、中低收入戶家庭，礙於訓練經費不足，隊員常使用他校汰舊之球具。

不過，該隊在曲棍球領域表現亮眼，連續奪下「107年度全國協會盃曲棍球錦標賽」國中女生組冠軍及「106年度全國中正盃曲棍球錦標賽」國中女生組亞軍，更獲中華民國曲棍球協會推薦參加2018年美國加州盃曲棍球國際邀請賽，由於國外賽事旅費食宿費用高昂，一銀贊助20萬元及全新隊服18套，助選手出國參賽，發揮實力為國爭光。