「漸凍人」羅仁宏獲總統教育獎 想效法霍金成為「科學人」

羅仁宏（前）、父親羅榮華（右）、母親李芳香（後）今天獲知羅仁宏獲得今年總統教育獎，一家人都很高興。（記者楊金城攝）

2018-05-18 22:25

〔記者楊金城／台南報導〕罹患罕見疾病「裘馨氏肌肉萎縮症」的台南市東原國中三年級學生羅仁宏，在逆境中仍堅持理想讀書，成績全校第一，將繼續升學，未來想和英國著名物理學家史蒂芬．霍金一樣成為「科學人」，貢獻所學，造福社會。

羅仁宏、父親羅榮華、母親李芳香今天（18）獲知羅仁宏獲得今年總統教育獎，一家人很高興。羅仁宏勤學，積極樂觀，像是生命鬥士，他還開心地說：「人生故事可以告訴更多人，激勵別人，不要怕挫折和失敗，人生一樣可以很精彩。」

校長陳一仁說，仁宏是位正向積極面對自己人生的孩子，勇氣過人，常帶給身旁的同學、老師及家人面對困境的力量和生命感動，他的學習精神和積極的人生觀，是大家學習的楷模。

東原國中三年級有4班72名學生，羅仁宏的成績全校第一名，明天他將到新營高中參加國中教育會考，學校為了他，先將他特製的課桌搬到試場；學校評估他可上台南一中，但未來他想就近在新營高中就讀，家中經濟不好的他，獲得總統教育獎獎金15萬元，正好可以補貼他未來就學之用。

羅仁宏和父母、姊姊同住，雙親務農種水果，經濟並不富裕，父母有時還要去打零工，羅仁宏的哥哥也同樣患有肌肉萎縮症，在十多歲時就過世，羅仁宏卻沒有因自己是「漸凍人」而自嘆自憐，怨天尤人，反而激起生命鬥志。

羅仁宏現在坐特製輪椅，頭部、說話和雙手都能活用，以更樂觀、開朗的態度面對生命的逆境，以更專心、用心、努力的學習精神面對課業，在國中3年的14次定時考試中，有9次考試成績全校第一、5次全校第二，每次平均分數都達90分以上，讓同學心服口服。

羅仁宏家住東山區高原里，到東原國中路程約5公里，他坐電動輪椅上下學，一趟要花半小時以上，但他很獨立，不讓父母操心，颳風下大雨，父母要他不要去上學，還是擋不住他要上學。仁宏也是班上小老師，同學有課業問題，總是在下課後圍繞著他問問題，和同學感情好，戶外活動照常參加。