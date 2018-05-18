5/18 大樂透、雙贏彩、今彩539 開獎囉！

〔即時新聞／綜合報導〕今天（5月18日）台彩各項開獎獎項及獎號。
大樂透：01、11、36、38、41、42，特別號：48。
49樂合彩：01、11、36、38、41、42。
雙贏彩：03、09、10、11、12、13、14、16、17、
18、20、21。
今彩539：09、12、16、29、35。
39樂合彩：09、12、16、29、35。
3星彩：228
4星彩：3912。
確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」
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大樂透：01、11、36、38、41、42，特別號：48。
49樂合彩：01、11、36、38、41、42。
雙贏彩：03、09、10、11、12、13、14、16、17、
18、20、21。
今彩539：09、12、16、29、35。
39樂合彩：09、12、16、29、35。
3星彩：228
4星彩：3912。
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