5/18 大樂透、雙贏彩、今彩539 開獎囉！

2018-05-18 21:14

〔即時新聞／綜合報導〕今天（5月18日）台彩各項開獎獎項及獎號。

大樂透：01、11、36、38、41、42，特別號：48。

49樂合彩：01、11、36、38、41、42。

雙贏彩：03、09、10、11、12、13、14、16、17、

18、20、21。

今彩539：09、12、16、29、35。

39樂合彩：09、12、16、29、35。

3星彩：228

4星彩：3912。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站

  • 大樂透、49樂合彩開獎號碼。（圖擷取自東森財經新聞）

    大樂透、49樂合彩開獎號碼。（圖擷取自東森財經新聞）

  • 雙贏彩開獎號碼。（圖擷取自東森財經新聞）

    雙贏彩開獎號碼。（圖擷取自東森財經新聞）

  • 今彩539、39樂合彩開獎號碼。（圖擷取自東森財經新聞）

    今彩539、39樂合彩開獎號碼。（圖擷取自東森財經新聞）

  • 3星彩開獎號碼。（圖擷取自東森財經新聞）

    3星彩開獎號碼。（圖擷取自東森財經新聞）

  • 4星彩開獎號碼。（圖擷取自東森財經新聞）

    4星彩開獎號碼。（圖擷取自東森財經新聞）

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