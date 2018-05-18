週六高溫悶熱紫外線強 會考考生、家長補充水分防中暑

太平洋高壓勢力偏強，18日中午台北高溫達37.4度，不但是今年台北最高溫，也是氣象局台北站設立122年以來，5月份出現的第2高溫紀錄。（記者簡榮豐攝）

2018-05-18 20:33

〔即時新聞／綜合報導〕台北今日出現有史以來5月份第2高溫紀錄達37.4度，明（19）日氣溫雖然稍降，但仍屬高溫悶熱，紫外線指數偏高，出外應注意防曬，而明日國中會考登場，考生與家長也須記得多補充水分，以防中暑。

中央氣象局預報，明日太平洋高壓較今日減弱，各地依然主要為多雲到晴、高溫悶熱的天氣，不過明日不只山區，北部、東部平地也有機會出現局部午後雷陣雨，晚上東部沿海地區也有可能出現局部短暫陣雨。

溫度方面，明日氣溫稍降，北部高溫約31至34度，中、南部高溫約32至34度，東部高溫約32、33度，早晚低溫北部、中部、東部約25、26度，南部約25到28度。

《天氣風險》預測，高溫悶熱的天氣將持續到下週二，屆時下波鋒面將報到，氣溫會稍微降低至22到31度，但影響時間短，低於31度的氣溫預計只會持續到週四，而目前觀察，近1、2週到6月初，都尚未有梅雨鋒面的蹤跡。

紫外線方面，明日除台北市、新北市、桃園市與澎湖縣為「危險級」之外，其他縣市皆為「過量級」，出門應做好防曬準備，並儘量避免於中午10時至下午2時進行戶外活動。

空氣品質方面，明日北部地區為對敏感族群不健康的「橘色提醒」；竹苗、中部、雲嘉南、高屏、馬祖、金門地區為「普通」；宜蘭、花東、澎湖地區為「良好」。

國中教育會考將於19日登場。圖為考生與家長今天提前看考場。（記者黃旭磊攝）

明日氣溫稍降，北部高溫約31至34度，中、南部高溫約32至34度，東部高溫約32、33度，早晚低溫北部、中部、東部約25、26度，南部約25到28度。（圖擷取自中央氣象局）

明日台北市、新北市、桃園市與澎湖縣紫外線指數為「危險級」，其他縣市為「過量級」。（圖擷取自中央氣象局）