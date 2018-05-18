墾丁觀光前4月再跌21萬人次 觀光局補助詢問度超高

墾丁國家公園南灣遊憩區。（記者陳彥廷攝）

2018-05-18 23:04

〔記者陳彥廷／屏東報導〕南部觀光人次去年下滑如雪崩，被視為指標性的墾丁國家公園更是猶如腰斬，今年墾丁前4個月的人次日前出爐，又再比去年下滑近21萬人次，近來不斷的消費風波疑似帶來後遺症，不過觀光局日前推出的旅行社補助，卻傳出詢問度超高。

台南、高雄、屏東、台東及澎湖縣市去年淪觀光重災區，知名的墾丁國家公園相較2015年全盛時期的800餘萬觀光人次「腰斬」至400餘萬，今年前四個月還再下探「無極限」，較去年同期再減了近21萬次，日前交通部觀光局決定對補助南部觀光，其中被部分媒體唱衰拿不到補助的「墾丁」，也確定在列。

「今年又差了一點！」墾丁福華飯店協理吳炫東指出，今年前4個月訂房狀況比去年同期再掉5％左右，已自力救濟推出送晚餐、中餐等優惠包，雖然仍與以往同價位，不過內容更加超值，不過這波旅行社的補助，恐不如補助自由行方案讓業者有感。

觀光局週3決定砸4千萬元旅遊補助，規劃5縣市各800萬元預算供旅行社申請，但因各縣市風管處須自行籌劃補助要點，這幾天詢問電話接不完，今天觀光局召開會議釋疑並統一補助大方向。

墾丁的形象受消費爭議近來確呈觀光頹勢，不過，實際上觀光局內部卻對這波補助感到樂觀，就是因為旅行社這3天詢問到墾丁玩要如何補助者極多，屏東縣預算恐很快的消化完畢，官員指出，此舉盼平日引進遊客帶動觀光產業鍊乘數效應，搭配今天下午推出的「自由行方案」，可望再造屏東觀光利基。