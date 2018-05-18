郭董稱至少能活到120歲 悔當初沒投資阿里巴巴

2018-05-18 22:34

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海集團董事長郭台銘本月16日出席北京清華大學為學生演講。在過程中他表示自己最少能活到120歲，所以要向90歲還在打拼的香港首富李嘉誠看齊。

根據《蘋果》報導，清大昨天辦了一場「實體製造+數字經濟：工業互聯網賦能時代來臨」的演講，並請來郭台銘擔任主講人。他在演講時表示自己去做了基因檢測，結果顯示自己能活到120歲，「我現在才68歲，李嘉誠李嘉誠都90歲了，每天都還在工作，我要向他學習」。還說李嘉誠邀了飯局，但他為了清大的演講，推掉了邀約，「等演講完了我再去香港見他」。

演講中，郭董大談富士康在工業互聯網路的發展藍圖，並希望在未來實體經濟中，成為推動互聯網、大數據何人工智能的領頭羊。他也分享了11年前和阿里巴巴集團董事長馬雲的一些過往，描述當時兩人對於互聯網時代的不同意見展開一些討論，例如在這樣的互聯網經濟下，大象（大企業）與螞蟻（小企業）誰更有優勢？郭台銘認為大象無論身處哪一時代都能走跳自如；但馬雲可不這麼認為，認為大象也許跳一下子就累了，螞蟻就不一樣。

郭台銘也虧了自己表示，當初有人要他投資阿里巴巴，但他沒多搭理，只因為他當時認為阿里巴巴只是螞蟻罷了，讓他後悔的直呼「我真是看走眼了」。