讓亞泥新竹廠轉作高科技園區 縣議員張志弘這樣期待…

亞泥新竹廠位於新竹縣橫山鄉，縣議員張志弘希望縣府能遊說遠東集團轉開發為低污染的高科技園區，帶給地方繁榮。（記者黃美珠攝）

2018-05-18 21:28

〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹縣議員張志弘今天（18日）總質詢時，關心橫山鄉人口數直直落，比起20年前，現在的橫山鄉總人口數少了3500人，除了少子化，沒有適當的就業機會也是主要原因。他要求縣長邱鏡淳遊說遠東集團董事長徐旭東，把「收工」準備走向終點的亞泥新竹廠，轉型作為低污染且以製造業為主的高科技園區，讓橫山鄉青年有更多就近的就業機會，也替全縣的賦稅新添自主財源。

縣議員張志弘是縣議會20年的老兵，已經連任五屆，其中一任是副議長，放眼當今新竹縣議會，除了竹北市選出的無黨籍議員鄭美琴連任六屆勝過他，無人能出其右，年底計畫返鄉投入橫山鄉長選舉。

張志弘說，亞泥採礦權在關西結束後，位於橫山的亞泥新竹廠只剩下「看守」員工30多人而已，跟當年鼎盛時期，包含周邊運輸業在內，多達1000多名員工、橫山平均每3戶就有1戶有家人在亞泥任職的盛況，不可同日而語。

但是亞泥新竹廠的水電資源不虞匱乏，有來自油羅溪的獨立水源、也有專屬高壓電塔輸電供運作，以後就此閒置相當可惜。

張志弘希望縣長邱鏡淳可以率領相關局處，前去拜會遠東集團董事長徐旭東，讓亞泥新竹廠轉作高科技園區，重啟新生。

張志弘說，他知道現在文創是王道，但是要發展文創有一定門檻，文創產業能嘉惠鄉親的就業機會，仍是不如製造業。所以，儘管縣府曾提想把亞泥新竹廠改做文創園區，他卻不是那麼支持，他傾向引進低污染的製造業，這樣對鄉下的民眾求職比較有利。

縣長邱鏡淳說，他願意從善如流，儘速擬定相關說帖，屆時會邀請議會及地方代表一起拜會徐旭東，爭取繁榮地方。