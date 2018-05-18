吃驚！台中抽檢冷凍肉粽 大腸桿菌群竟超標110倍

2018-05-18 20:04

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市食品藥物安全處4月抽檢賣場、超市、雜貨商店等處的冷凍肉粽，今天（18日）公布結果，外埔田媽媽肉粽生菌數超標30倍、大腸桿菌群超標逾110倍，經輔導後複檢才通過，可能在製作過程受到生水污染，提醒民於買粽一定要蒸熟食用。

輔導改善 5月複驗已合格

違規的外埔田媽媽肉粽，在4月中抽檢出生菌數300萬cfu/g（標準值:10萬cfu/g）、大腸桿菌群>1100MPN/g（標準值:10 MPN/g）不符冷凍食品衛生標準規定，5月複驗結果出爐有合格，否則就要面臨食安法3萬至300萬罰鍰。

食藥處食品產製組長陳志銘說，肉粽生菌數、大腸桿菌群等微生物過高，原因疑似製程受到生水污染或成品保存不當，一旦食用會造成腸胃不適、腹瀉，業者可能手包粽時碰到生水污染，造成微生物孳生，經輔導在作業時手保持乾躁或確實消毒，複驗就合格了。

陳志銘提醒，端午節將至，民眾包粽要注意衛生，買零售即食肉粽，即使現場已經蒸熟，最好向業者要求複蒸再食用，或是買回家再蒸過，避免微生物孳生不潔，也建議提醒民眾購買冷凍食品時，可留意包裝完整性標示、產品效期、店家保存環境衛生等事項。

這次除抽驗冷凍肉粽共17件，檢驗生菌數、大腸桿菌、大腸桿菌群等微生物，並抽驗端午節節慶食品相關配料，包括豬肉、香菇、鹹蛋黃、紅豆97件，分別檢驗動物用藥、漂白劑、防腐劑、蘇丹色素與農藥殘留，結果均符合規定。