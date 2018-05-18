「牆上桐花祭」新竹縣美術館展出水墨創作

畫家邱炳亮因為家族的木材生意，自幼就跟桐花、山林結緣，筆下的桐花，片片更是他從小到大跟家人、妻兒溫馨的回憶。（記者黃美珠攝）

2018-05-18 22:33

［記者黃美珠／新竹報導］天氣熱了，走在戶外看桐花稍嫌讓人覺得心浮氣躁嗎？新竹縣政府文化局美術館即日起到6月3日為止，邀請水墨畫家邱炳亮、廖美玲夫婦準備了60多幅幾乎都跟桐花相關的畫作，以「澄懷味象─桐花物語水墨創作心情故事分享展」為題，跟所有人分享他們眼中、筆下、以及心裡的油桐花海樣貌。

邱炳亮說「我其實是油桐樹的屠夫！」因為他的父親經營木材行，65五歲的他，有至少30年的時間，從跟著父親到後來扛著女兒漫步在雪白桐花飄散的桐花林間挑選良材，砍伐後再帶下山販賣。

20多年前，氣候異常的轉變，導致土石流、山林水保的問題開始受到重視，邱炳亮發現他的工作等於是在惡化水土保持，因此毅然結束木材行生意，先後轉戰證券金融、精密機械、日式料理界。

他從小就很愛畫畫，小學3年級曾獲得中日兒童寫生比賽的佳作。後來因為太太學畫，他當司機載著畫友們南北征戰去寫生，耳濡目染之下，童年的興趣嗜好又被喚醒，因此婦唱夫隨開始畫畫，50歲退休後更是正式拜師學畫，使得夫妻也更加同心。

用桐花當他畫作的主角，是他追溯自己家族的根源，也是他懷念女兒小時候隨他上山，他扛在肩上，讓雪白桐花隨風飄落的美景，也算是他一洗自封「油桐樹屠夫」的名號，讓大家看到油桐樹在生財用途外，也能成為我們牆上風景的一面。