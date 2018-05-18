兄上吊後7天弟離奇死亡 國片劇組跟拍「送肉粽」中邪

彰化當地盛行「送肉粽」的喪葬習俗。示意圖，與本文人物無關。（資料照）

2018-05-18 19:30

〔即時新聞／綜合報導〕彰化鹿港沿海一帶盛行「送肉粽」的喪葬習俗，因為當地認為因上吊身亡的死者怨念太深，死後會抓替死鬼，於是就有這樣的習俗來去煞。由夏于喬及鄒承恩主演的國片《粽邪》就以「送肉粽」習俗為題材，沒想到在實地跟拍「送肉粽」的過程中，不僅劇組的攝影師當場中邪，亡者死後7天，弟弟也離奇腦溢血死亡！

據《ETtoday星光雲》報導，《粽邪》劇組為了電影特地到彰化取景，也碰巧碰上一場「送肉粽」儀式，機不可失，劇組便向家屬商討是否能跟拍，原先家屬只同意觀摩，但儀式進行到中間又轉念同意劇組拍攝。沒想到拍攝過程中，其中一名攝影師張宇翰拍到一半，突然問大家有沒有聞到屍臭味，緊接著開始頭暈、印堂發黑。

進行儀式的法師一看，大喊不妙，斷言這是中邪情況。而當天中邪的不只這位攝影大哥，還有隨行法師身旁的助理。後來經了解，當天「送肉粽」儀式的亡者因為遭到胞弟的重話數落，心裡難受便選擇上吊了結生命。沒想這名亡者死後7天，弟弟離奇腦溢血死亡，家屬擔心是因為哥哥怨氣太重，趕緊請了法師辦了這場去煞儀式。

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