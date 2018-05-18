石門水庫興建遷移卡拉社部落 鄭文燦：會還給族人公道

2018-05-18 21:37

［記者謝武雄／桃園報導］民國46年，當局為興建石門水庫，將復興區卡拉社部落遷村至大溪區中庄，之後因淹水被遷到觀音大潭新村並稱為移民新村，未料發生鎘污染事件而四散；山地原住民籍議員蘇志強今日在市政總質詢時，呼籲市府正視泰雅族卡拉社部落歷史及三度遷移問題，儘速幫卡拉社部落族人建立自己的家。

市長鄭文燦表示，對於卡拉社部落遷村目前有兩個方案，其一是大溪區中庄部分，由於土地費用高達7億元較不可行，另個方案則是在大溪區原住民會館旁的住宅區土地興建住宅，這部分土地是屬於台灣石門農田水利會所有，由於水利會未來會成為公務機關，石門農田水利會也原則同意，目前和原民會、石門農田水利會進行三方協商中。

蘇志強說，泰雅族卡拉社部落於46年遷移至大溪中庄後，未料52年碰到葛樂禮颱風大水，卡拉社族人再度被遷到觀音大潭新村，之後72年發生鎘污染事件，卡拉社部落再度被迫遷村，如今分散到桃園各鄉鎮。

蘇志強說，他就是當年被迫遷村，在大潭新村成長的卡拉社族人，回頭看看這段遷移史，讓族人非常難過，如今復興區居民享用石門水庫回饋金同時，當初奉獻土地的卡拉社部落族人還是居無定所，市府是否應該還給他們一個公道。

蘇志強要求，未來，興建原民社會住宅大約需要300戶，希望針對移民歷史進行調查，原本居住在水庫集水區的居民一起找來說故事，聯絡感情。