52位憨兒不能沒有家 「愛相挺」園遊會19日盼你相挺

2018-05-18 23:54

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市成立20年的大溪區庭芳啟智教養院，推動「庭芳家園築夢計畫」解決購地建院，並訂明天（19日）上午9時30分至下午4時30分在中壢區中正公園舉辦「愛相挺，芳名在我心」關懷身障公益成果發表會，希望號召民眾到場相挺。

庭芳啟智教養院是創辦人謝乾芳，在因緣際會下，與一群熱心於啟智教育工作者，有鑑於啟智機構不足，專業人才缺乏，致使大部分智能不足者，無法接受妥善的照顧，進而於20年前毅然把他在三輪車職業工會服務所領的200萬多元退休俸全部投入和用一生的心血設立，謝乾芳的兒子謝國忠、女兒謝惠萍考量父親年事已高，近10年分別拋下原本的工作，自願到教養院擔任院長、副院長全力協助院務的推動。

只是，現有庭芳教養院院址的地主已告知即將5年後收回土地與建物，為未雨綢繆，避免現有52位院生無處可歸，同時為了永續發展與解決服務問題，教養院急需各界的力量，支持購地建院，推動「庭芳家園築夢計畫」解決問題。

謝國忠說，庭芳家園築夢計畫建構經費粗估4020萬元，目前勸募所得700萬元，因購地建院的經費嚴重不足，透過園遊會等活動舉辦，希望藉由各界給予更多愛的力量與關懷，讓專責智能障礙中度、重度、極重度及多重障礙者的庭芳能用愛的列車持續服務，勇敢走下去。

19日的園遊會提供有吃有玩的攤位，安排憨兒們等表演團體演出外，為讓憨兒能擁有一個屬於自己的家，龍翔獅子會全力相挺，藝人李亮瑾也將到場響應愛心。