戴國旗頭巾赴日義煮轟動 台灣義煮團圓滿返台

義煮團準備了二百多份自創的台灣料理，全部分送一空。（蔡瑞成提供）

2018-05-18 19:52

〔記者蔡文居／台南報導〕繼去年受大阪教會邀請赴日義煮後，由「愛心總舖師」蔡瑞成發起的16人義煮團─「大阪公益行旅團」，今年再度前往日本大阪義煮，成員特別戴上國旗頭巾，以自創台灣料理，讓大阪街友感受到來自台灣的溫暖，今天義煮圓滿完成任務搭機返台。

這次義煮也引起台灣駐大阪辦事處特地派人參加，當地的台僑得知他們到日本義煮，也都訝異不已。經說明緣由後，大家也都對他們的跨海義煮給予高度肯定。邀請單位大阪教會牧師也特別致贈手寫的感謝狀，表達感謝之意。

傍晚剛返抵國門的蔡瑞成表示，今年參加的弱勢民眾，比去年還要多，準備了250份「思慕黃花蜜菜細麵」料理，全部分送一空。這群弱勢朋友，有的人狀況並不佳，有推輪椅的、拿拐杖的，甚至還有掛尿袋的也特地前來。

他說，由於這次義煮，剛好在母親節過後，他們特別也獻唱「媽媽請你也保重」，由於該首歌曲，是日本曲子改編，歌詞相似度高，很多人聽了，當場感動落淚。很感謝眾多小額捐款或贊助食材的民眾相挺，才讓這趟跨海義煮圓滿成功。而戴上國旗頭巾，主要是讓他們知道，義煮行動是來自台灣的愛心。

連兩年參加的副團長顏榮宏則為這次活動下了最佳註解，他說，一碗來自台灣在地食材，充滿愛與溫度的麵。「當愛心無國界時，日本、台灣都一樣良善」。