蔡英文再訪紅葉村永久屋 感受到受災戶沉重心情變好了

紅葉部落風災受災居民已入住永久屋，對蔡英文再次造訪感到開心。（記者王秀亭攝）

2018-05-18 19:06

［記者王秀亭／台東報導］台東縣延平鄉紅葉部落50戶、220名莫蘭蒂颱風災民，日前入住新家，總統蔡英文今天（18日）下午再到紅葉部落永久屋探視居民，蔡英文表示，感受到災民心情，已由一年多前的沉重，轉為好心情，期盼居民未來可以共同打造有特色的社區。

2016年莫蘭蒂颱風夾帶土石流，衝進紅葉村一至三鄰部分住家，受災戶經過一年半的等待，終於入住新建的永久屋，總統蔡英文今天實地走訪永久屋，了解接受災戶入住狀況。

紅葉永續社區管理委員會主任委員胡武仁一見蔡英文到來，「烏尼囊！」脫口而出。胡武仁說，「烏尼囊」是布農族語感謝之意，也有「還好」的意思，總統一年多前造訪受災戶臨時安置所，居民當時的「烏尼囊」就是還好總統有來，居民重建家園有希望的心情，面對總統到來，今天則是感謝的「烏尼囊」！

蔡英文說，時隔一年多，看到了受災戶的心情轉變，感覺大家都年輕了一些，見到現代又整齊的嶄新社區，更期盼居民在此展開新生活，一起在社區裡，找出大家對紅葉的共同回憶與價值。

紅葉部落莫蘭蒂颱風受災居民在已入住的永久屋前，開心與總統蔡英文合影。（記者王秀亭攝）