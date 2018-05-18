斥資1.3億中市太平兒一公園動土 10月底完工

2018-05-18 18:43

〔記者陳建志／太平報導〕台中市太平區東和里、東平里人口密集，里內卻無公園，市府為提供民眾更舒適的休憩環境，斥資1.3億徵收闢設公園，今天台中市長林佳龍、建設局長黃玉霖與地方民代一起舉行動土典禮，林佳龍表示上任後以每區至少增加一座公園為目標，太平興建第6座已經超標，強調因市價徵收土地費用昂貴，但是「現在不做，以後要花更多錢」，希望10月底完工後提升民眾生活品質。

市府在太平區東和里闢設兒一公園，徵收與工程費共1億3000多萬，今天舉行開工典禮，市長林佳龍、建設局長黃玉霖、太平區長陳小菲、市議員張玉嬿、李麗華、市議員參選人蔡耀頡、立委何欣純服務處主任廖冏勳、市議員賴義鍠服務處主任賴義涼和東和里長賴來旺與多位里長和民眾都出席，大家共同焚香、動土，預祝工程順利。

林佳龍表示，上任後發現每位市民所擁有的綠地在6都中排後段班，因此定下每區至少新闢一座公園的目標，兒一已是太平第6座新闢公園，將它定位為生態、綠色的公園，希望配合花博讓台中市成為花園城市，民眾生活的社區也都能綠美化。

林佳龍並說，過去都市計畫劃設為公園的地方，因缺乏徵收經費未興建，但現在改為市價徵收，徵收費用更多，但如果現在不做，未來會更後悔，因此全力支持兒一公園興建，希望未來成為社區長輩和小朋友散步、遊憩的地方。

市府建設局長黃玉霖表示，整座公園將以地方特色的山枇杷做主景樹，且不再使用罐頭式塑膠遊具，規劃設置鞦韆、沙坑等兒童遊樂設施，市議員張玉嬿則認為，玩溜滑梯幾乎是所有民眾兒時共同回憶，每座公園內最搶手的設施也是溜滑梯，爭取增設和沙坑結合的溜滑梯；黃玉霖當場允諾，將調整設施配置，打造一座具地方特色的枇杷溜滑梯。

太平東和里長賴來旺，感謝市長林佳龍支持闢設公園，讓社區長輩和小朋友未來都能有一個舒適的遊憩場所；東平里長溫錦昌也說，這座公園雖在東和里，但和東平里僅一街之隔，完工會將成為里民最佳休閒場所，因里內也有一座公園預定地，希望市府也能早日徵收闢設。

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