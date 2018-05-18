誤丟垃圾車的鑽石項鍊 原來是老夫妻共患難的真情見證

從垃圾場找回來的一克拉鑽石項鍊，原來是老夫妻共患難的真情見證。（記者黃明堂翻攝）

2018-05-18 17:58

〔記者黃明堂／台東報導〕台東市75歲李姓老人家昨晚（17日）誤將老婆的一克拉鑽石項練當垃圾丟了，台東市長張國洲得知後，緊急通報垃圾車停止傾倒，讓李家全家人總動員翻找，順利找回老夫妻結婚20週年的紀念物，更特別的是，這條項練還是夫妻共患難的見證！

74歲的李家媽媽今天要跟社區的媽媽們出外旅遊，昨天特別拿出珍藏的鑽石項鍊，準備佩戴出門，而且還以牙刷洗滌擦亮，以衛生紙包著，放在桌上晾乾；好巧不巧，昨天傍晚5點多，垃圾車來了，老公看見桌上有衛生紙團，見不得髒，隨手就拿起來往垃圾袋塞，再丟進垃圾車。

李家媽媽怎樣也找不到項鍊，晚上7點多，女兒李宜苙回到家裡，被問到有沒有看到項鍊？再追問爸爸，才警覺到，鑽石項練已丟進垃圾車了！

李宜芝趕緊在臉書po文，不到5分鐘，市長張國洲的特助就來電詢問，張國洲得知後，也打電話攔阻垃圾車，搶在傾倒前，讓李家老小5個人到垃圾場翻找。

李宜芝說，幸好爸爸有個習慣，垃圾袋還會再以報紙包著，靠著這個特徵，一家人花了1小時找到自家垃圾袋，項鍊完好無缺。

李宜芝說，這條項鍊是爸爸在約30年前結婚20週年時，特別從香港花了近20萬元買來送給媽媽的，為的是感念媽媽在大起大落都不離不棄。

她說，爸爸原本經營銀樓，家裡很有錢，那時夫妻感情反而不好，常吵架；後來，爸爸事業垮了，四處求職，但大家知道他曾是銀樓老闆，都不敢僱用，在人生最失意之際，媽媽瞞著爸爸，到外面打工做粗活來養家活口，而且為顧及男人顏面，都不讓娘家人知道。

李家爸爸在國內求職碰壁，經人介紹到中國深圳擔任台商塑料廠幹部，因為工作認真，獲得重用，並配發股份，經濟好轉，在返台經過香港時，重金買串黃金鑽石項鍊，帶回家送老婆當結婚20週年禮物。

李宜芝說，患難見真情，此後爸媽感情很好，媽媽更視這條項鍊為寶貝，平時不輕易佩戴，只要重要日子才會戴，昨晚丟了，相當懊惱，自責太大意以衛生紙包著，爸爸也自責沒看清楚，老夫妻沒互相怪罪，但都不講話。

她說，昨晚找回項鍊那一刻，媽媽掉下眼淚！因為，夫妻共患難的真情紀念物歷劫歸來！

李家媽媽在項鍊遺失後，原本已打算取消出遊，找回來後，今天就開心項鍊戴著去玩了，李家爸爸對於此事則說：「好丟臉！」

75歲的李家爸爸（前中）與74歲的李家媽媽（前左）昨晚找回項鍊，台東市長張國洲（前右）到場分享喜悅。（記者黃明堂翻攝）