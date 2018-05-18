苗栗消防分隊主管遭踢爆 待命時隊內暢飲啤酒

2018-05-18 18:29

〔即時新聞／綜合報導〕苗栗縣政府消防局海線分隊主管，被基層消防員踢爆，規定屬下上班時間不得飲酒作樂，自己卻未以身作則，與友人在隊上暢飲台啤，誇張影片曝光後，讓網友直呼「千杯千杯再千杯」。

消防員將影片PO上臉書社團「爆料公社」，該名消防分隊主管身穿隊上衣服，坐在室內與友人暢飲台啤，杯杯都是乎乾啦，爆料消防員指出，拍攝時間為該主管執勤時間，他先外出與友人用餐飲酒，後將友人帶返分隊續攤，行徑相當大膽。

救難卻酩酊大醉 辯稱警鈴壞掉

爆料消防員表示，一次隊上接獲溺水事件，整隊人馬聽聞出隊警鈴後，均整裝出動前往事發地點，卻遲等不到該名主管到場坐鎮指揮，直到後來才出現，事後檢討時辯稱警鈴沒響，認為是警鈴壞掉，讓基層消防員質疑，若遇重大緊急危難事故，該如何是好？

爆料消防員指出，該名主管平時會擅自更改早已排定的勤務表，隊上隊員們均為每待命48小時就休24小時，但他會把他人表訂的空班2小時改成外勤3小時，讓許多隊員疲於奔命，且與該名主管駕車與他人出勤時，「不知是技術不純熟還是其他原因」，狀態良好的車輛「經常熄火」。

許多網友知悉此事後，都認為該消防分隊的主管太過誇張，相繼留言指出「看來是爽缺上班還可以喝」、「官表示，只要解決提出問題的人，問題就不存在」、「又要調單位了」、「有損消譽，撤職查辦」、「所以現在喝酒記得手機先繳出」。

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