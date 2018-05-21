一次學會十大酷炫轉場！快翻動你的手機鏡頭拍出厲害特效！

不用單眼只要用一支手機就能拍出厲害的轉場特效。（授權：六指淵Huber）

2018-05-21 15:54

〔影音新聞／綜合報導〕還在煩惱沒有單眼相機、不會任何剪輯軟體嗎？想要製造厲害的轉場效果你只需要一支手機就能拍出！從高中開始著迷於特效創作的「六指淵Huber」，常在網路上分享自己自學特效的影片，這次介紹了「十大酷炫轉場教學懶人包」上下左右晃動手機、彈指拍手、揮動身旁的物件、遮擋鏡頭…等，這些轉場效果讓你輕鬆玩攝影，拍攝後也不需要高難度的後製軟體，就能完成一支厲害的轉場影片！