歷史建物中山橋能否重現 柯市府沒答案

2018-05-18 17:27

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市中山橋（明治橋）為早期市區連通圓山、士林地區的要道，但在2001年納莉颱風肆虐後，2002年在前任市長馬英九時期拆成435個石塊。台北市議員顏聖冠批評，中山橋的歷史意見重大，雖已登錄為歷史建物，卻淪為「屍塊」一放就是16年毫無進度，要求台北市政府捍衛古蹟重現。但北市府從都發局、水利處至文化局，仍無法保證中山橋的重組。

顏聖冠指出，當年中山橋被拆成435個石塊後，獲得文資團體或文化局高度關心，當初拆除後，就決議要找地點重現風華，但歷經3任市長，16年來市府對於中山橋的規劃，始終看不見，希望市府能有具體答覆。

都發局長林洲民表示，中山橋當初是被垂直切割，對於要重組的處理不理想，工程上得耗費很大的代價，因此曾討論部分重組，部分放於遺址公園，但討論過16個地點都不合適，且文資團體意見兩極。

水利處長陳郭正也說，重組的一個困難在於地點，最主要原因是中山橋不能離原址太遠，曾思考過圓山等地點，當初要拆除就是因為納莉颱風後的防洪考量，但量體太大，要重新組合在河道上，還會受到水利法規定的限制。

文化局回應，中山橋後續規劃，已經在5月8日已發包「再利用計畫」案，希望交給民間團體研究，一年內討論活化方案，預計6月6日決標，討論結束後府內會在開會決議，但在此之前，並沒有辦法保證中山橋一定能重現。