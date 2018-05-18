全國首座產專示範區 業者不愛、民眾不挺

彰化縣長魏明谷今造訪鹿港鎮頂番婆社區一帶的水五金工廠。（記者張聰秋攝）

2018-05-18 17:19

〔記者張聰秋／鹿港報導〕行政院已敲定全國第一個產業專區示範區，落腳「水五金故鄉」的彰化縣鹿港鎮頂番婆社區，將採取新訂都市計畫輔導方式，開發成「鹿港水五金田園產專區」，日後專區內既存工廠可循回饋機制就地合法化，對此，有業者仍不領情，質疑專區設定條件嚴格不可行，還有許多民眾質疑就地合法，犧牲農地換來討好商人，土地將被破壞得體無完膚。

縣長魏明谷今造訪鹿港鎮頂番婆社區一帶的水五金工廠，向業者捎來上週行政院拍版定案的「鹿港水五金田園產專區」。

魏明谷說，縣府會加快腳步配合中央政策，由新訂都市計畫輔導方式，如特定農業區調整為一般農業區，或以大面積區塊整合方式，輔導業者儘快取得工廠登記。

建設處長劉玉平表示，水五金田園專區面積涵蓋約1000公頃，未來會透過新的都市計畫規劃，裡面會有住宅區、產業區，既有產業聚落合法存在，工廠合法經營，縣府建設處依據中央指示立即啟動新的都市計畫，內政部也會協助，希望在最快的時間內完成。

不過，有業者當面向魏明谷大吐苦水指出，工廠最大的問題在無法取得工業用地的地目，農地要變更地目須繳交一定比例的回饋金，錢能解決的事還算小事，最難解決、且最麻煩的事，政府要求既有工廠想納入專區須做出隔離綠帶，如此等於叫業者拆屋重建新廠，跟直接拆除違章工廠又何不同？兩者都是要拆！

還有業者說，政策多變，彰化縣中小企業多數是20人以下的小型工廠，工廠規模小，小工廠玩不起動輒要上千萬元回饋機制。

業者不領情，民眾也覺得政府過度保護老闆，有民眾說，台灣產業環境跟30、40年前完全不同，農地蓋工廠就是不對，業者不思考到合法工業區生存，反要繼續留在原地與農民爭地，實在說不過去。

還有民眾質疑，設專區變相炒土地，難保10年、20年後產業轉型，專區裡一大堆由農地變為工業建地的土地變閒置，到時土地閒置出現蕭條景象，不利土地永續發展。

彰化縣環境保護聯盟總幹事施月英表示，農地污染禍源來自工廠事業廢水，水的問題一日不解決，農地污染危險因子就會永遠存在，設專區等同犧牲掉農地，土地一旦被破壞就回不去了，政府扶植中小企業出發點良善，作法不對。

鹿港頂番婆水五金產業，年產值達全台9成，產業群聚超過40年，大小工廠約700家，其中，300家合法工廠、臨登工廠約130家、未登記工廠約270家左右。