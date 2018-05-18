每天約3600人乘車 潮州車站年增5％

2018-05-18 16:53

〔記者邱芷柔／屏東報導〕鐵路高架化後，屏東及潮州車站蛻變成新穎的現代化車站，相較於乘客人數不見增減的屏東車站，成為西部幹線起始站的潮州車站，在班次增加與普悠瑪號帶動下，以地利之便吸引乘客，乘車人數以每年增加5%速度穩定成長。

根據台鐵統計，2016年全年乘車人數達119萬9千人，平均每日乘車人數有3285人，2017年乘車人數達126萬3百多人，平均每日乘車人數有3453人，今年1至4月乘車人數有43萬6千多人，平均每日有3600人乘車，乘車人數每年成長5%。

潮州車站站長郭坤岳分析，過去屏中、屏南的鄉親如果要搭火車，多會到班次選擇較多的屏東車站或高雄車站乘車，潮州車站從原本的三等站升為一等站後，取代高雄成為台鐵西部線始發站及終點站，班次也跟著增加近1倍，等車時間較過去縮短約10至15分鐘。

郭坤岳說，觀察近年潮州車站乘車旅客，以鄰近鄉鎮人數增加最多，包括竹田、萬巒、來義、新埤、南州、崁頂、新園等，甚至萬丹、麟洛等鄉親也會到潮州來搭車，地利之便是讓潮州車站乘車人數成長的主因，另外除了一般列車，從屏東潮州直達台北的「普悠瑪號」列車增至每天兩班，省去轉車時間，且票價較高鐵便宜，因此吸引許多往返南北的乘客搶票，也是讓潮州乘車人數增加的因素。

潮州鎮公所建設課觀察，潮州火車站人潮穩定成長，除了附近房價出現漲幅，也帶動車站前商圈有越來越多新的餐飲業者進駐，去年台鐵以OT方式與民間企業合作，今年將由太平洋百貨屏東店進駐潮州車站經營商圈，榮景可期，面對未來持續穩定成長的人潮，更完善的交通接駁、停車空間等，是中央與地方需要更多合作與努力的地方。