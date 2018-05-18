做志工分享愛 肌萎症林依依獲總統教育獎

2018-05-18 16:47

〔記者俞肇福／基隆報導〕由教育部辦理之107年度總統教育獎，全國計有45名國小學生角逐，評選出18名學生獲獎，基隆市中正國小罹患「先天性脊髓性肌肉萎縮症」小六女童林依依，面對逆境突破身體限制，樂觀態度勇於面對，從眾多角逐者中脫穎而出，獲得「總統教育獎」。

總統教育獎頒獎典禮獎訂於7月6日於總統府大禮堂舉行，將由蔡英文總統親自頒發獎助學金新台幣15萬元、獎狀及獎座。

罹患「先天性脊髓性肌肉萎縮症」的林依依，雖然受限於身體的限制，但是卻未減少探索世界的熱情，林依依的媽媽為了照顧孩子辭去工作，全心全意的教養與陪伴，帶她透過閱讀探索世界。

林依依喜歡閱讀，更喜歡分享與陪讀，常帶著較低年級的孩子藉由閱讀來感受世界的美好與良善；林依依也喜歡照顧小朋友，擔任學校資源班的小橘子志工，利用下課時間陪小朋友聊天、玩桌遊、甚至複習功課。她對世界的熱愛令人感動，她對團體人群的服務精神，更令人敬佩。

除了喜歡閱讀，林依依也喜歡畫畫，喜歡將自己的想法跟創意表達在圖畫的內容裡，積極主動參加畫畫比賽，除了獲得基隆「Shining Love!」特殊教育學生美術比賽國小高年級甲組佳作，更獲得全國文薈獎的肯定。

但比起琳瑯滿目的獎狀與成績，林依依更讓人佩服的是她不畏殘疾，對生命富含樂觀與熱情的信念，並具備永不放棄的堅持；知道自己得獎，林依依說：「我帶著很多人的愛成長到現在，所以我也要把這些愛帶給需要的人」。