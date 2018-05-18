全國EMBA高爾夫球聯誼賽 440人揮桿助弱

第15屆全國EMBA高爾夫球聯誼賽，440位高球菁英齊聚揮桿競技。（記者張軒哲攝）

2018-05-18 16:43

〔記者張軒哲／台中報導〕靜宜大學主辦的「第15屆全國EMBA高爾夫球聯誼賽」今日熱鬧登場，全國36所EMBA、440位高球菁英齊聚揮桿競技，活動部分盈餘將捐贈公益弱勢團體。

開幕典禮由十方啟能中心院童的舞蹈與打擊表演揭開序幕，靜宜校長唐傳義表示，高爾夫球是運動賽事，也是瞭解人性、體會工作哲理的最佳舞台！高爾夫球如同企業經營，需反覆練習、不斷突破，並關注所有細節，視狀況巧妙運用，才能打出好球。

球賽主任委員侯彬棧期望透過競賽，切磋球技，激發挑戰的精神，並串連各校資源，成為終身學習的交流平台。球賽總幹事王清章說，今年共有36所EMBA、440位高球菁英切磋球技，靜宜EMBA在校生與校友總動員，超過120位工作人員，出錢出力；球賽副總幹事李建標指出，此次特別製作專屬APP，選手可隨時掌握賽程、排名、花絮、報到、交通及晚宴等重要資訊，並貼心特製活動相框，為選手留下美好的紀念與回憶。

靜宜管院院長蔡學章與EMBA執行長魏清圳表示，靜宜EMBA在校生及校友，定期進行高爾夫、籃球及登山等體能訓練，凝聚情感！高爾夫球賽，需挑戰過去、讓自己持續進步，要採取冒險與保守的策略，這與職場經營管理相似。期盼此次賽事，選手發揮實力、打出亮眼成績！

暨南大學EMBA張鴻泰指出，參加高爾夫賽事，能沉澱心靈、調劑身心、學習成長；也能以球會友，認識各領域的工作夥伴及好友。曾舉辦多屆馬拉松賽事的靜宜EMBA校友會會長江哲明指出，高爾夫球與馬拉松都是與自己競爭的運動，每次揮捍都是挑戰，需多方思考，才能突破自我極限，有好成績！

球齡超過10年的中區EMBA互寵者聯盟高球隊長徐振聲指出，透過高爾夫球賽，能適度放鬆、紓解工作壓力，以最佳狀態面對不同挑戰；特別感謝主辦單位提供完善、優質的賽程資訊與賽事品質。