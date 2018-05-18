曾是翹家少女 劉姵均培育出上百面美髮彩妝金牌選手

劉姵均曾因壓力大爆肥到85公斤，因從事讓人美麗工作，瘦身成功當榜樣。（記者洪臣宏攝）

2018-05-18 16:37

〔記者洪臣宏／高雄報導〕曾是不愛念書的翹家少女，劉姵均搖身一變成了培育出上百面美髮彩妝金牌選手的老師，因壓力過大暴肥到85公斤，為了「不想教學生舊東西」，迄今仍身先士卒勇闖國際賽，且將攻讀博士班，立志傳承理念與手藝。

劉姵均5月間拿到OMC（世界盃美容美髮錦標賽）台灣區國手選拔舞台妝金牌，取得9月間法國決賽門票，將與學生連袂進軍國際舞台。

她從國三起就在國內外美容美髮各項比賽「穿金戴銀」，21歲因技優獲聘在高職當指導老師，後來到中國從事婚紗造型，因忘不了國中作文「我的志願」，22歲進入台南應用科大重拾書本，以取得技術教師資格。

劉姵均先後在中山工商、三民家商任教，培育出上百面金牌選手，曾為了成全學生而棄賽，因為最讓她驕傲的是看到一手調教的學生奪牌，因而獲教育部技職之光教師組優秀青年獎章、高雄市愛心老師殊榮，卻也因壓力過大內分泌失調暴肥到85公斤，近兩年才靠運動、控制飲食瘦身到55公斤。

很難想像她高中曾為了逃避學習而翹家。她說，母親開美髮店，希望她繼承衣缽，國小開始就在店內幫人洗頭，因情鍾美容，鬧了家庭革命，跑到老師家住，後來母親尊重她的選擇。

小時候不愛念書，對學習美容美髮學生更具同理心，她說，這些學生或許課業落後，卻擁有豐富創造力，許多奪金選手現在都當了老師。

劉姵均目前就讀正修科大研究所，明年畢業將繼續念博士班，她強調，藉由不斷比賽、讀書才能精進自己，除了不想教學生舊東西，更要當榜樣。