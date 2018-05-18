不放棄就有機會！遠東科大溫雅媗獲總統教育獎

2018-05-18 16:28

〔記者吳俊鋒／台南報導〕「只要不放棄，就有機會...」。

遠東科大應屆畢業生溫雅媗，來自單親家庭，靠著低收入補助才能升學，她把握難得的唸書機會，勤奮不懈，課業表現優異，在馬來西亞ITEX國際發明展，以及isPLC創新創意競賽等，也都勇奪第一名的佳績，揮灑出精彩人生，獲選今年度的總統教育獎。

溫雅媗也是繼2016年化妝品應用與管理系學生林秉澄之後，遠東科大再度培育出總統教育獎，3年內2度獲獎，校方欣喜不已。

住在中部的溫雅媗，是遠東自動化控制系4年級生，已錄取中正大學機械研究所，她表示，將往生物醫學晶片的專業領域發展，努力回報師長們的栽培。

溫雅媗自幼父母離異，媽媽獨力扶養，從事家庭代工，收入微薄，辛苦拉拔，日子過得艱困，「但阿母樂觀、正向看待逆境的態度影響了我」，讓她更堅毅地面對人生難關。

由於溫雅媗還有弟弟，為了減輕媽媽的經濟壓力，高中時期，她選擇夜間部就讀，白天工作，貼補家用，後來申請到低收入補助，順利升學遠東科大。

靠著自身的努力，還有師長的鼓勵，溫雅媗積極參加競賽活動，磨練實力，陸續獲得佳績；去年收穫豐碩，在馬來西亞ITEX國際發明展獲得金牌獎與印尼特別獎，於isPLC創新創意競賽中，也奪得第一名。

溫雅媗平時在校行政工讀，假日回到台中，去餐廳擔任兼職人員，幫忙家計，雖然經濟壓力大，還能兼顧課業，難能可貴；她強調，不要輕易放棄，抓住機會，就能成功。