三星S7 Edge被爆沒充電也自燃 網友：內建烤肉功能

2018-05-18 17:36

〔即時新聞／綜合報導〕有民眾今（18）日在臉書社團「爆料公社」PO文指出，自己在2016年5月購入的三星較S8低階機種「S7 Edge」，在沒有充電的情況下機體竟然自動冒煙，讓網友直呼「是內建烤肉功能嗎？」。

從民眾貼出的影片可看見，1隻放在桌面且螢幕朝上、沒有在充電狀態下的三星「S7 Edge」，竟散發濃濃白色煙霧，且螢幕逾50%面積均因高溫毀損，民眾對此指出，這隻手機平時都使用原廠充電器，發生這樣的情況讓自己與家人都嚇了一跳。

許多網友看完影片後，都感到不可思議並指出這樣的狀況相當危險，網友們相繼留言指出「剛剛沒注意，還以為在煮火鍋」、「我還以為是在煮泡麵」、「感覺好恐怖啊，還好沒延燒」、「放在口袋可以烤小鳥」、「火燒的寂寞」、「還好人沒有在使用」。

不過三星電子稍早也透過公關公司表示，一個月前接獲消費者通知後，已多次主動聯繫消費者，表明誠意，盼前往拜訪並回收產品檢測，以了解事發原因，若確為產品問題，也將負起全責並提供適切之解決方案。此外，本公司也表明將提供全新S8產品予消費者使用，減緩其通訊之不便。唯消費者未同意，並提出更多交換條件。基於服務立場並為加速了解事件情形，盼消費者能協助提供產品，以盡速釐清事件，讓本公司得以對該消費者清楚說明交代。

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