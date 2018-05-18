國中會考明登場 屏東各校防跳電

107年國中教育會考將於明天起連續兩天舉行，屏東分別在縣內10所學校設置考場。（記者邱芷柔攝）

2018-05-18 16:16

〔記者邱芷柔／屏東報導〕107年國中教育會考將於明天起連續兩天舉行，屏東分別在縣內10所學校設置考場，為了防止用電量攀升引發跳電問題，承辦試務的潮州高中指出，試場供電設備已全面加強巡檢，會考期間也會有電力維護人員現場待命，以因應突發狀況。

屏東考區分別在屏北高中、屏東高中、屏東女中、屏東高工、內埔農工、潮州高中、東港海事、佳冬高農、恆春工商、琉球國中等10所學校設置考場，今年共有8057位考生，較去年少了400多位，試場內全面開放冷氣，另有申請非冷氣試場5人，特殊應考服務41位考生應考；各考場今天下午3點至5點開放考生及家長至考場認識環境，但不得進入試場教室內，各考場平面圖可於各考場學校網站查詢。

潮州高中註冊組組長簡碩伸提醒，往年最常見的違規行為是應考期間手錶、手機發出聲響及提前翻閱試題本，提醒考生在考前熟悉簡章相關規定，並在參加考試時遵守各項試場規則。

簡碩伸也表示，依全國試務會規定，冷氣開放屬服務措施，若考試進行當中臨時發生跳電、冷氣故障無法修復，將開啟門窗及風扇繼續考試，考生不得要求更換試場、加分及延長考試時間等，如因故停電導致試場照明設備無法使用時，將採「影響該科多少考試時間，延長多少考試時間」為原則，延長時間最多以該節考試結束後20分鐘為限。

19日上午考科為社會科和數學科，下午考科為國文科及寫作測驗；20日上午考科為自然科、英語科（閱讀及聽力）；縣府教育處也特別提醒考生，天氣炎熱宜適當補充水分，考試期間試區附近交通流量大，易造成交通壅塞，請考生寬估時間提早出門，以免影響自身考試權益，並記得攜帶准考證應試。